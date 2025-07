Velocità e code l’incidente è dietro l’angolo

Questi sono i giorni dell'anno di maggior traffico sia sulla¬†tangenziale di Bologna che lungo l'autostrada che conduce in Riviera.¬†Molti eccedono nella velocit√† che pu√≤ non essere pericolosa se l'auto¬†√® perfettamente in ordine. La velocit√† √® pericolosa per la difficolt√†¬†di controllare il mezzo nell'emergenza. Si frena in ritardo e si¬†individua il pericolo un attimo troppo tardi. Questo √© quanto si deve¬†sempre ricordare, specialmente se il caldo o la stanchezza ottundono i¬†sensi. Son cose ovvie ma si tende a dimenticarle. E la velocit√†¬†accorcia la distanza di sicurezza, concetto sempre basilare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it ¬© Ilrestodelcarlino.it - Velocit√† e code, l‚Äôincidente √® dietro l‚Äôangolo

In questa notizia si parla di: velocità - code - incidente - dietro

Sulla Tangenziale di Napoli un sistema indicherà a che velocità andare per evitare code: parte la sperimentazione - Il Ministero dei Trasporti avvierà sulla Tangenziale di Napoli la sperimentazione di "Dynamic Speed Limit", un nuovo servizio che indicherà agli automobilisti, in condizioni di traffico, la velocità ottimale da tenere per evitare code.

Ore 18.42. Incidente risolto e code in calo a 3 km. Aggiornamenti su X. Ore 18.05. In #A1, 5 km di coda per incidente al km 275+000 tra il bivio A1-Variante di Valico e Calenzano in direzione Roma. #viabiliTOS #BreakingNews Vai su Facebook

Lecco, maxi tamponamento a catena: sei feriti. Statale 36 bloccata e lunghe code; Furgone si schianta contro un tir in autostrada A4, morto il conducente; Incidente su autostrada A4 tra Portogruaro e Latisana: due morti. Cosa sappiamo.