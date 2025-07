Vanessa Kirby | 10 cose che forse non sai sull’attrice

Sono bastati pochi anni all’attrice Vanessa Kirby per diventare uno dei nomi più affermati e richiesti della sua generazione. Attiva tanto al cinema quanto in televisione, l’attrice è oggi in rapida ascesa, e con due film attualmente presenti nel concorso della Mostra del Cinema di Venezia sembra ora vivere il momento della sua consacrazione. Dalla serie The Crown al film Pieces of a Woman, la Kirby è certamente uno dei volti del momento. Ecco 10 cose che forse non sai di Vanessa Kirby. I film e le serie TV di Vanessa Kirby. 1. Ha recitato in noti lungometraggi. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

In questa notizia si parla di: attrice - vanessa - kirby - cose

Vanessa Kirby: età e carriera dell’attrice di fantastici 4 - Nel panorama cinematografico contemporaneo, alcune attrici si distinguono per la loro versatilità e presenza scenica.

I Fantastici 4: Vanessa Kirby è incinta come Sue Storm, l'attrice svela il pancione sul red carpet - L'attrice ha svelato il suo nuovo look "interessante" sul red carpet della convention messicana dedicata al mondo del fumetto Vanessa Kirby è incinta e ha svelato il suo pancione sul red carpet del CCXP Mexico, Convention annuale dedicata al mondo dei cinecomic, dove sono state mostrate alcune sequenze del suo prossimo film, I Fantastici 4: Gli Inizi.

Vanessa Scalera: età , vita privata e segreti dell’attrice di Imma Tataranni - profilo e carriera di Vanessa Scalera. Vanessa Scalera rappresenta una delle attrici italiane più apprezzate del panorama televisivo e cinematografico.

I Fantastici 4 al cinema, ma anche nella vita. Vanessa Kirby, Pedro Pascal, Joseph Quinn e Ebon Moss-Bachrach sono apparsi alla première del film a Los Angeles più in forma che mai, pronti a presentare il nuovo film in uscita mercoledì 23 luglio 2025 nelle s Vai su Facebook

Vanessa Kirby: Susan Storm? Una donna poliedrica; Fantastici 4, Vanessa Kirby rompe il silenzio su Avengers: ecco che cosa ha detto; I Fantastici 4: Gli Inizi, Vanessa Kirby vorrebbe la versione più oscura di Sue Storm nel MCU.

I Fantastici 4, le pagelle look: Pedro Pascal iconico (10), Vanessa Kirby (col pancione) raggiante (10). Julia Gerner? Si può fare di più (5) - Bachrach sono apparsi alla première del film a Los Angeles più in forma che ... Si legge su msn.com

Night Always Comes: trailer del nuovo film Netflix con Vanessa Kirby - Night Always Comes è il nuovo progetto che vede tornare sulla piattaforma Netflix l'attrice Vanessa Kirby. filmpost.it scrive