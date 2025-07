Valverde celebra l’arrivo di areo e l’allerta della necessità di un altro centrale

2025-07-22 22:55:00 Giorni caldissimi per il calcio iberico! La seconda amichevole della stagione ha impiegato ore dopo che Athletic ha confermato il Areo firma Quando si chiude un trasferimento che Osasuna riceverà 12 milioni di euro. Valverde ha sottolineato l’importanza della squadra nel gioco Lions. “È una firma importante per noi, per coprire il declino di Marcos nella posizione. È combattivo e ha determinato, sia in difesa che in attacco “Ha detto. L’allenatore di Rojiblanco, ha rafforzato la squadra, Si confida che ora il club va per un centro, Bene, l’atletico è molto giusto in quella demarcazione dopo la sospensione di Yeray. 🔗 Leggi su Justcalcio.com