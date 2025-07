Valle d’Aosta ritovato il corpo di un escurisonista 15enne | aveva detto ai genitori di essersi perso

Tragedia in alta quota nei pressi della Becca di Viou, in Valle d’Aosta. Un ragazzo di 15 anni è stato trovato morto questa mattina a circa 2.000 metri di quota, dopo essere precipitato mentre percorreva un sentiero escursionistico. Secondo quanto riferito dal quotidiano locale Aostasera si tratterebbe di un adolescente straniero, ancora minorenne. Il ragazzo era uscito da solo e l’allarme era stato lanciato ieri sera dai genitori, preoccupati dopo aver ricevuto una telefonata dal figlio, in cui riferiva di essersi perso durante il cammino. Da quel momento sono scattate le ricerche, durate tutta la notte. 🔗 Leggi su Open.online