Valerio Grazini non si ferma più | il viterbese conquista anche il prestigioso Master Fiocchi

ChissĂ quale sarĂ il pensiero di Valerio Grazini il prossimo 22 settembre. Magari nella mente del tiratore viterbese risuonerĂ in maniera nostalgica la celebre canzone dei Righeira “L’estate sta finendo”, un ritornello che si spiega con la stagione magica che l’atleta classe 1992 sta vivendo. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: valerio - grazini - viterbese - ferma

Valerio Grazini non si ferma piĂą: il viterbese conquista anche il prestigioso Master Fiocchi.

Olimpiadi, il viterbese Valerio Grazini e il rinvio: «Giusto così ... - Un sogno e una possibilità che arriva ogni quattro anni e che per quest’anno è svanita con vista 2021. Secondo ilmessaggero.it

Valerio Grazini rilancia il poligono Tav Viterbium: «Investimento ... - Prendere in gestione un poligono di tiro che stava andando verso la chiusura, ristrutturarlo, investirci in gran parte denaro proprio e dotarlo di un istruttore federale per far crescere ed ... Si legge su ilmessaggero.it