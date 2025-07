Valditara | Lotta ai diplomifici e più fondi per i corsi di recupero La nostra scuola migliora dal nord al sud

Il ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara rilancia la lotta ai diplomifici, in un’intervista a il Messaggero, e fotografa una realtĂ in espansione della scuola italiana, che investirĂ ancora di piĂą per i corsi di recupero estivi. Valditara: “Prove invalsi positive anche in Campania”. Il ministro commenta il report di Invalsi: “La ricerca di Invalsi – spiega Valditara – ci dice che la scuola statale in Campania va molto meglio di come viene spesso rappresentata. Ne ero sicuro e ora finalmente viene resa giustizia ai tanti docenti e a tutto il personale scolastico che ogni giorno lavora per i nostri giovani. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Valditara: “Lotta ai diplomifici e piĂą fondi per i corsi di recupero. La nostra scuola migliora dal nord al sud”

