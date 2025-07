Vagnoman Juventus l’esterno dello Stoccarda stuzzica e non poco la dirigenza bianconera La lista completa degli obiettivi in fascia

per l’estate. La Juve  continua la sua ricerca di un nuovo esterno destro e tra i profili sotto osservazione c’è anche Josha Vagnoman, terzino classe 2000 attualmente in forza allo Stoccarda. Il giovane tedesco ha attirato l’attenzione per le sue prestazioni solide in Bundesliga, la sua capacità di coprire l’intera fascia e il fisico imponente (è alto 1,85 m), che lo rende ideale per il 3-4-2-1 di Igor Tudor. Secondo quanto riportato da Tuttosport, Vagnoman  rientra in una lista di nomi che il club bianconero sta valutando con attenzione per colmare il vuoto che si aprirà con la cessione di Timothy Weah  e la possibile partenza di Alberto Costa, sul quale resta forte il pressing del Porto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

