Va a dormire e non si sveglia più | è morto il dj Marco Dionigi

Lutto nel mondo della musica e del divertimento notturno sulle rive del Garda: è morto Marco Dionigi. Aveva 54 anni, scomparso nel sonno – forse a causa di un infarto –, lascia un figlio e l’amata mamma: “Marco Dionigi ci ha lasciato, siamo increduli e distrutti. Ciao Marco, adesso fai sentire la. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: marco - dionigi - morto - dormire

Morto il dj Marco Dionigi, uno dei protagonisti del clubbing italiano - Il dj e producer Marco Dionigi, diventato famoso per le sue serate all'Alter Ego e al Mazoom è morto nel sonno, come riporta la sua agenzia di managment.

È morto Marco Dionigi, il disk jockey è stato il pioniere delle serate all’Alter Ego e al Mazoom: “Adesso fai sentire la tua musica agli angeli” - Il mondo della musica dance e del clubbing è in lutto. Il disk jockey Marco Dionigi “si è addormentato e si è spento nel sonno”, nella notte del 22 luglio, come comunica DjMag e il management DB Artists (“è stato un onore lavorare con te, riposa in pace”).

È morto Marco Dionigi - Marco Dionigi è morto questa notte, 22 luglio 2025, Protagonista del clubbing nazionale e storico dj dell’Alter Ego, Marco Dionigi è morto nel sonno, a 55 anni.

?? Va a dormire e non si sveglia più: è morto Marco Dionigi; ?? Va a dormire e non si sveglia più: è morto il dj Marco Dionigi; Marco Dionigi, morto il dj veronese: il malore fatale nel sonno, aveva 55 anni. «Ha fatto la storia dei dancef.

Marco Dionigi, malore fatale nel sonno: trovato morto il dj veronese, aveva 55 anni. «Ha fatto la storia dei dancefloor italiani» - Morto Marco Dionigi, storico dj veronese quasi sempre associato agli eventi targati alla discoteca Alter Ego. msn.com scrive

Marco Dionigi, morto il dj veronese: il malore fatale nel sonno, aveva 55 anni. «Adesso fai sentire la tua musica agli angeli» - Morto Marco Dionigi, storico dj veronese quasi sempre associato agli eventi targati alla discoteca Alter Ego. Come scrive msn.com