Uscita della quinta stagione di only murders in the building

La quinta stagione di Only Murders in the Building si appresta a tornare sul piccolo schermo, confermando il successo riscosso nelle precedenti edizioni. Con un cast stellare e una trama ricca di colpi di scena, questa serie comedy-poliziesca si distingue per la sua capacità di mescolare umorismo e mistero in modo originale. La nuova stagione promette di approfondire i temi centrali della narrazione, portando gli spettatori in un viaggio tra le ombre più oscure di New York. data e modalità di distribuzione della quinta stagione. quando e dove vedere la nuova stagione. Il debutto è previsto per il 9 settembre, con esclusiva su Disney+ in Italia e su Hulu negli Stati Uniti.

la quinta stagione di only murders in the building arriva su disney+ il 9 settembre con un cast stellare - la quinta stagione di only murders in the building arriva su disney+ in italia e hulu negli stati uniti con un cast stellare, nuovi misteri a new york e una distribuzione che coinvolge i fan settimana ... Come scrive gaeta.it

