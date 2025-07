Usa video mostra afroamericano picchiato da polizia in Florida | è bufera

È bufera in Florida dopo la diffusione di un video shock in cui si vede un uomo afroamericano di 22 anni che viene preso a pugni e trascinato fuori dalla sua auto dalla polizia a un posto di blocco. Il fatto risale al 19 febbraio, ma il filmato è stato diffuso negli ultimi giorni. L’uomo, William McNeil Jr., insieme alla sua famiglia e ai suoi avvocati terrà una conferenza stampa oggi nella chiesa di St. Paul a Jacksonville alle 10 di mattina ora locale, le 16 in Italia. Il video dell’arresto, girato con un cellulare dall’interno dell’auto e diventato virale, ha scatenato indignazione a livello nazionale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, video mostra afroamericano picchiato da polizia in Florida: è bufera

