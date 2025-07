Usa megaincendio in Oregon | brucia una superficie grande come metà di New York

Un incendio che ha colpito una regione scarsamente popolata dell’Oregon centrale, negli Usa, è diventato il più grande incendio quest’anno ed è sul punto di superare i 100mila acri (circa 40.500 ettari) per diventare quello che viene definito un ‘megaincendio’. Quasi 900 persone hanno combattuto l’incendio di Cram a circa 100 miglia (160 chilometri) a sud-est di Portland, e sono riusciti a contenerlo per circa il 73%, con oltre 95mila acri bruciati. Un megaincendio è generalmente definito come un incendio che brucia almeno 100mila acri. Ciò si traduce in circa 156 miglia quadrate (404 chilometri quadrati), ovvero circa la metà della dimensione della città di New York, che ha una superficie di 300 miglia quadrate (778 chilometri quadrati). 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Usa, megaincendio in Oregon: brucia una superficie grande come metà di New York

