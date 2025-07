Usa | la polizia prende a pugni un afroamericano in un posto di blocco Cosa si sa del fermo di Jacksonville diventato virale – Il video

È di nuovo bufera sugli agenti della polizia statunitense, in questo caso della contea di Duval, a Jacksonville, Florida, per l’eccessivo uso della forza nel fermo di un giovane afroamericano. Le immagini della dash cam all’interno dell’auto del giovane stanno diventando virali. Si vede il ragazzo che, calmo, sembra seguire le regole dei poliziotti. Loro però intervengono peggiorando la situazione. Spaccano il finestrino dell’auto con una gomitata, danno un pugno al ragazzo e lo trascinano fuori dall’abitacolo in modi violenti. L’episodio risalirebbe allo scorso febbraio ma sta montando in queste ore sui social. 🔗 Leggi su Open.online

