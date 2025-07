Usa approvano la vendita di armi all' Ucraina per 322 milioni

Gli Stati Uniti approvano la vendita di missili e veicoli per la difesa aerea all' Ucraina per 322 milioni di dollari. Lo annuncia il dipartimento di Stato americano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Usa approvano la vendita di armi all'Ucraina per 322 milioni

Gli USA approvano la vendita di missili alla Turchia - Gli USA approvano la vendita di missili alla Turchia. L’accordo necessita tuttavia ancora dell’approvazione del Congresso.

TERRA CHIAMA GIORGIA Mentre Giorgia Meloni lavora senza risparmio per compiacere Washington, condannando gli italiani a pagare 445 miliardi di euro in più nei prossimi dieci anni per portare le spese militari al 5% del Pil, milioni di italiani continuano a Vai su Facebook

Ucraina: Usa approvano aiuti per 250 milioni di dollari ... - Euronews - Gli Stati Uniti hanno approvato un nuovo pacchetto di aiuti da 250 milioni di dollari per l'Ucraina che prevede l'invio di armi dalle scorte del Pentagono, ma potrebbe essere l'ultimo del 2023. Scrive it.euronews.com