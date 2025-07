L'ex tronista non le manda a dire e accusa l'ex corteggiatore di aver usato la sua immagine per scopi commerciali. Minaccia vie legali: il motivo della furia di Francesca Sorrrentino. Un'accesa disputa social sta infiammando il panorama televisivo italiano, con Francesca Sorrentino, ex tronista di Uomini e Donne, al centro di una polemica rovente che la vede scontrarsi duramente con il suo ex corteggiatore, Gianmarco Meo. La vicenda, esplosa nelle ultime ore, getta nuova luce sulle dinamiche post-programma dei volti noti del dating show di Maria De Filippi. Il percorso di Francesca sul trono di Uomini e Donne era stato contrassegnato da una ricerca di autenticitĂ e dalla difficoltĂ nel riporre piena fiducia nei suoi pretendenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Uomini e Donne, Francesca Sorrentino contro Gianmarco Meo: "non sono una coglli*na o una stupida"