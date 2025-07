Universiadi di Essen | bronzo per le sciabolatrici campane Landi e Rotili nella squadra italiana

Universiadi di Essen: Michela Landi e Claudia Rotili trascinano l’Italia al bronzo nella sciabola a squadre femminile. RHINE RUHR – Fioccano le medaglie della scherma campana alle Universiadi di Essen, dove la Federazione Italiana dello Sport Universitario continua la sua marcia tra i migliori Paesi. Luccicano di bronzo le sciabole della salernitana Michela Landi e della napoletana Claudia Rotili che, con il prezioso contributo di Benedetta Fusetti e Alessia Di Carlo, si sono aggiudicate la finale del terzo posto battendo 45-43 la coriacea formazione dell’Ungheria. Il cammino delle universitarie italiane è cominciato con la vittoria agevole ottenuta agli ottavi contro il Kazakistan per 45-24, ed è proseguito con il successo su Hong Kong, concretizzato col punteggio di 45-41. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

