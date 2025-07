Una gatta scompare per 13 anni e torna a casa malata di cancro ma in tempo per trascorrere i suoi ultimi giorni con la sua famiglia | Faceva tante fusa

Nessuno avrebbe mai immaginato nella famiglia Yhnell che avrebbero potuto riabbracciare l’adorata gatta Minx dopo ben tredici anni. Ma come si sono ricongiunti la micia e l’infermiera veterinaria Jade Yhnell? Grazie a un’ecografia con microchip. Minx ha riconosciuto subito la sua famiglia e ha trascorso i suoi ultimi giorni a casa prima di morire di cancro. I veterinari invitano sempre i proprietari di animali domestici a micro-chippare i loro animali e a mantenere aggiornati i recapiti. Quando la gatta dell’infermiera veterinaria Jade Yhnell, Minx, è scomparsa senza lasciare traccia nel 2012, la donna ha temuto il peggio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Una gatta scompare per 13 anni e torna a casa malata di cancro, ma in tempo per trascorrere i suoi “ultimi giorni” con la sua famiglia: “Faceva tante fusa”

In questa notizia si parla di: gatta - anni - casa - cancro

Coppia precipita nel canyon per oltre 100 metri, sopravvive solo la gatta di 12 anni: “Mai visto” - La tragedia scoperta martedì quando i corpi dei proprietari della gatta sono stati rivenuti senza vita ai piedi di uno strapiombo in un parco nazionale dello Utah, in Usa.

Si sporgono troppo e precipitano nel canyon: i padroni muoiono, ma la gatta Mirage, 12 anni, sopravvive quasi illesa. I veterinari: “Un miracolo” - Una tragedia umana e un piccolo, grande, miracolo felino. Una gatta soriana di 12 anni, ora ribattezzata Mirage, è s opravvissuta a una caduta di quasi 115 metri in un canyon del Bryce Canyon National Park, nello Utah, un volo che purtroppo non ha lasciato scampo ai suoi due proprietari.

Bimbo di tre anni dice addio alla sua gatta prima della sepoltura: “Così ha imparato a gestire la tristezza” - Quando la loro gatta è morta, una coppia di genitori ha scelto di spiegare la veritĂ al figlio di 3 anni, coinvolgendolo nell’addio e nella sepoltura.

"Sono una donna di 40 anni che ha sconfitto tre tumori e questo è il corpo che le mie battaglie mi hanno lasciato, magari non sarà perfetto, ma è bello proprio perché è reale" Emma Marrone Vai su Facebook

Una gatta scompare per 13 anni e torna a casa malata di cancro, ma in tempo per trascorrere i suoi…; “Ho un tumore terminale, cerco una famiglia speciale per il mio gatto Mister Grey: non voglio lasciarlo solo”; Adozione del cuore: Miki, la gatta di 15 anni abbandonata cerca disperatamente casa a Como.

Sparita per 5 anni, la gatta Flora torna a casa: i cani l ... - MSN - Il personale del centro confronta la sua immagine con quella di un vecchio annuncio e decide ... Secondo msn.com

Gatta scomparsa torna a casa dopo 5 anni e i cani di famiglia la ... - Era a 17 mila chilometri ed è stata riconosciuta grazie ad alcune foto pubblicate online. Da fanpage.it