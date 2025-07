Un videomessaggio pubblicato dal marito sul profilo Facebook della giornalista di Perugia Laura Santi sul disegno di legge riguardante il fine vita

«Q uello sul fine vita è un disegno di legge veramente infausto. Da esseri umani vi chiedo di bocciarlo. Non è un intento di regolamentare il fine vita ma di escluderlo. Non abbiate paura, non porterà a nessun abuso questo diritto. Vi chiedo buon senso di esseri umani»: Laura Santi, morta con il suicidio assistito aveva lasciato un appello ai parlamentari italiani sulla legge. Leggi anche › Laura Santi è morta, a casa sua, con il suicidio assistito. «Ricordatemi come una donna che ha amato la vita» Un videomessaggio pubblicato dal marito sul profilo Facebook della giornalista di Perugia. «Vi prego, vi prego con tutto il cuore, fate quello che volete con la politica ma vi prego, Paese Italia, occupatevi delle sofferenze dei malati più gravi», le sue parole. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Un videomessaggio pubblicato dal marito sul profilo Facebook della giornalista di Perugia Laura Santi, sul disegno di legge riguardante il fine vita.

In questa notizia si parla di: legge - santi - laura - disegno

Fine vita, l'annuncio di Laura Santi: "Superata la soglia delle firme necessarie per la proposta di legge regionale sul suicidio assistito" - "Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto le 3.000 firme necessarie per la nostra proposta di legge regionale Liberi Subito in Umbria, che consente di regolamentare tempi e modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito per chi già è nelle condizioni sancite dalla Corte Costituzionale".

Fine vita, Santi: "In Umbria raggiunte le 3000 firme per la proposta di legge regionale" - Perugia, 9 luglio 2025 - "Ce l'abbiamo fatta, abbiamo raggiunto le 3.000 firme necessarie per la nostra proposta di legge regionale Liberi Subito in Umbria, che consente di regolamentare tempi e modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito per chi già è nelle condizioni sancite dalla Corte Costituzionale.

Suicidio assistito, è morta la giornalista Laura Santi: «Pretendete una buona legge, che rispetti i malati e i loro bisogni. Un giorno potrebbe riguardare anche voi o i vostri cari» - Aveva 50 anni ed era affetta da una forma progressiva e irreversibile di sclerosi multipla. Si è autosomministrata il farmaco nella sua casa di Perugia, dopo un lungo percorso per ottenere l’accesso al suicidio assistito, come raccontava su Vanity Fair

Estremo appello. Laura Santi ai parlamentari. "Bocciate l'attuale disegno di legge sul fine vita e occupatevi di chi soffre" Vai su X

«Se passasse il disegno di legge del governo, io questo diritto non lo avrei mai avuto. E neppure tante altre persone nelle mie condizioni». Parla piano #LauraSanti, con lucidità . Giornalista perugina, malata di sclerosi multipla, consigliera generale dell’Associ Vai su Facebook

Fine vita, il video di Laura Santi ai parlamentari prima di morire: Siate umani; Suicidio assistito, l'ultimo messaggio di Laura Santi: Sul fine vita disegno di legge infausto. Da esseri umani vi chiedo di bocciarlo; Estremo appello. Laura Santi ai parlamentari. Bocciate l'attuale disegno di legge sul fine vita e occupatevi di chi soffre.

Estremo appello. Laura Santi ai parlamentari. "Bocciate l'attuale disegno di legge sul fine vita e occupatevi di chi soffre" - All'indomani della sua scelta di ricorrere al suicidio assistito, il marito diffonde il video sui social: "È veramente infausto, l'intento ... Secondo huffingtonpost.it

Fine vita, il video di Laura Santi ai parlamentari prima di morire: "Siate umani" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Fine vita, il video di Laura Santi ai parlamentari prima di morire: 'Siate umani' ... Si legge su tg24.sky.it