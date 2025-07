Un uomo ha provato a salvare Malcolm-Jamal Warner poi è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale | nuovi dettagli sulla morte dell’attore

Nuovi dettagli strazianti sulla morte di Malcolm-Jamal Warner. L’attore nuotava nelle acqua a largo di Playa Cocles, nella provincia di Limón, quando è stato scaraventato nelle profondità dalle correnti dell’oceano. La polizia costaricana ha affermato che la causa della morte è stata asfissia da immersione. Un altro uomo, però, sarebbe in ospedale in condizioni critiche e non avrebbe legami con l’attore. Come riportato dal Daily Mail, infatti, un trentacinquenne che si trovava sulla spiaggia avrebbe visto Malcolm-Jamal Warner e si sarebbe tuffato in mare per provare a salvarlo. Tuttavia, ogni tentato sarebbe stato vano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un uomo ha provato a salvare Malcolm-Jamal Warner, poi è stato ricoverato in condizioni critiche in ospedale”: nuovi dettagli sulla morte dell’attore

In questa notizia si parla di: uomo - malcolm - jamal - warner

Com’è morto Malcolm-Jamal Warner e con chi era in acqua: “Un secondo uomo è in condizioni critiche” - Malcolm-Jamal Warner è morto annegato in Costa Rica, ma non era solo. Un secondo uomo, di cui non è stato reso noto il nome, è in condizioni critiche dopo essere stato "trascinato" dalla corrente d'acqua insieme a lui.

Malcolm-Jamal Warner è morto annegato in Costa Rica, travolto dalla corrente dell'acqua, ma non era solo. Con lui un secondo uomo ora in condizioni critiche Vai su Facebook

Com'è morto Malcolm-Jamal Warner e con chi era in acqua: Un secondo uomo è in condizioni critiche; È morto Malcolm-Jamal Warner, Theo della sitcom I Robinson; Malcolm-Jamal Warner: le star di Hollywood ricordano l'attore de I Robinson scomparso.

Com’è morto Malcolm-Jamal Warner e con chi era in acqua: “Un secondo uomo è in condizioni critiche” - Un secondo uomo, di cui non è stato reso noto il nome, è in condizioni critiche dopo essere stato “trascinato” dalla corrente d’ac ... fanpage.it scrive

È morto annegato Malcolm-Jamal Warner, attore noto per il ruolo di Theo ne “I Robinson”: aveva 54 anni - L'interprete sarebbe stato trascinato al largo da una forte corrente vicino alla spiaggia di Cocles, a Limón ... Segnala tpi.it