Un regalo per i detenuti della Dozza | Lo sport abbassa la tensione dà regole e stabilisce relazioni sane

Cosa vuoi che sia una porzione d'ombra quando il sole picchia forte o un posto asciutto quando piove? Una sciocchezza, pare, ma è possibile che in alcuni luoghi non sia così: ed ecco perché è tanto preziosa quella tettoia coperta che da oggi se ne sta lì, fiera e stabile, lungo il campo da calcio. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

