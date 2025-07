Un giorno in più alla settimana per le sterilizzazioni di gatti delle colonie feline | il finanziamento del Comune e la soddisfazione dell’assessore Giovanna Carlettini

Arezzo, 23 luglio 2025 – La giunta, su proposta dell’assessore Giovanna Carlettini, ha approvato la delibera relativa all’attività di sterilizzazione dei gatti delle colonie feline e al contenimento del randagismo. “Il servizio di sterilizzazione - ricorda Giovanna Carlettini - è garantito dall’unità di sanità pubblica veterinaria della Asl che svolge un importante servizio con il personale di cui dispone. Tuttavia, serve un’implementazione per garantire un adeguato controllo della popolazione felina e contenere i fenomeni di abbandono e randagismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Un giorno in più alla settimana per le sterilizzazioni di gatti delle colonie feline: il finanziamento del Comune e la soddisfazione dell’assessore Giovanna Carlettini

