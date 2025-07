Un ex tabacchificio alle porte di Ostuni diventa un super hotel con la cucina di Andrea Berton

Apre Vista Ostuni: un albergo cinque stelle con cucina d'autore e un enorme giardino mediterraneo.

Il brand Vista (famiglia Passera) apre a Ostuni, in un edificio iconico e la cucina stellata di Berton - Hotel 5 stelle lusso di proprietà della famiglia Passera e parte del portfolio The Leading Hotels of the World, Vista Ostuni occupa una location d’eccezione, a pochi passi dalla Città Bianca, immersa nella suggestiva Piana di Ulivi secolari, a soli 20 minuti dall’aeroporto di Brindisi.

