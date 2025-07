Un concorso patriarcale | ecco la solita polemica woke sul Festival di Venezia

“Non mi lamenterò mai più degli eccessi della cultura woke”. Inizia così – e non è un bel presentimento – l’articolo firmato da Elena Stancanelli per Repubblica. Il titolo non lascia grandi margini di interpretazione: “ Alla Mostra di Venezia le donne non esistono. Se il criterio è la qualità, siamo tutte senza talento”. Sì, riecco la polemica sul concorso del Festival diretto da Alberto Barbera, riecco l’ennesima battaglia woke, che equipara le donne ai panda in quanto bisognose di quote. La rabbia è presto spiegata: non ci sono registe donne tra i cinque film italiani in lizza per il Leone d’Oro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

