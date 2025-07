Ultraleggero precipitato sulll’A4 | due morti VIDEO

Ultraleggero precipitato. La vittima è l’imprenditore . Feliciano Stoppaccioli. Passeggero riesce a salvarsi - Un primo maggio di festa si trasforma in tragedia. La vittima dell’incidente mortale è l’imprenditore trevano Feliciano Stoppaccioli, 71 anni, rimasto carbonizzato all’interno della cabina del suo ultraleggero, che si è schiantato a terra poche centinaia di metri dopo il decollo.

Ultraleggero a terra, il testimone: “Era fermo in aria. Poi è precipitato” - San Pietro in Casale (Bologna), 13 maggio 2025 – Rimane all’ospedale Maggiore, in gravi condizioni, il pilota 73enne di Casalecchio di Reno che, nella mattinata di domenica, è precipitato a San Pietro in Casale a bordo di un ultraleggero.

Chiesta l'archiviazione nel caso del pilota di Frecce precipitato con l'ultraleggero - È stata chiesta l'archiviazione per l'inchiesta sull'incidente aereo in cui morì il pilota delle Frecce tricolori Alessio Ghersi, capitano di 34 anni, e un suo parente, Sante Ciaccia, di 35 anni: i due si trovavano su un ultraleggero, pilotato dal militare, precipitato il 29 aprile 2023 in alta.

Ultraleggero precipitato tra le auto sulla Corda Mole: il pilota aveva azionato il paracadute di bordo La tragedia ad Azzano Mella: il velivolo è andato in stallo ed è piombato sulla carreggiata prendendo fuoco. Morti sul colpo due passeggeri di Milano

AEREO ULTRALLEGGERO PRECIPITA IN AUTOSTRADA, MORTI MARITO E MOGLIE Un velivolo ultraleggero è precipitato ad Azzano Mella, in provincia di Brescia, e le due persone che erano a bordo sono morte. Il piccolo aereo è caduto nei pre

