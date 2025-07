Ultraleggero precipitato sull’autostrada la scoperta sulla vittima | chi era

Un volo di piacere si è trasformato in tragedia nei cieli della provincia di Brescia. Due persone hanno perso la vita nello schianto di un ultraleggero Freccia precipitato sulla strada provinciale Corda Molla. Le vittime sono morte carbonizzate all’interno dell’abitacolo. L’incidente, accaduto martedì 22 luglio, ha coinvolto anche due veicoli in transito. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo. Leggi anche: Garlasco, nuova decisione: cosa si cerca adesso nella spazzatura Lo schianto improvviso del velivolo. L’ ultraleggero Promecc Aerospace Freccia, lungo circa sette metri, era decollato nella mattinata da Gragnano Trebbiense, in provincia di Piacenza. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ultraleggero precipitato sull’autostrada, la scoperta sulla vittima: chi era

