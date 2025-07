Ultraleggero caduto a Brescia il video dell' aereo che cade sull' autostrada | le auto attraversano le fiamme

Il video choc dell'ultraleggero caduto sull'autostrada a Brescia: le auto attraversano le fiamme subito dopo l'impatto. Due vittime.

Ultraleggero caduto a Molinella, paura nei cieli: ferito il pilota - Bologna, 3 giugno 2025 – Paura nei cieli della Bassa bolognese: un aereo ultraleggero è caduto nel primo pomeriggio a  Molinella.

Dobbiaco, precipita elicottero: morto il pilota. Due feriti gravi a Verona per ultraleggero caduto - In Alto Adige ha perso la vita Uve Werner, 59 anni. In Veneto, invece, il velivolo è finito vicino alla ferrovia

Aereo ultraleggero caduto ad Azzano Mella sul raccordo tra A4 e A21, due morti e alcuni veicoli danneggiati - Un aereo ultraleggero è precipitato sulla Corda Molle, raccordo autostradale all’altezza del comune di Azzano Mella: due morti e veicoli danneggiati

Tragedia a Brescia, aereo ultraleggero precipita in autostrada: morto un avvocato di Milano e la compagna - Un incidente terrificante: un ultraleggero è caduto sulla tangenziale a Brescia, a bordo l’avvocato Sergio Ravaglia e la compagna, morti sul colpo. Secondo alfemminile.com