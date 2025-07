Ultimo ora ha il record di biglietti ma ha perso 600 mila euro di incassi nel 2024 Via dalla sua società il fido Coccoli aiutino fiscale da Giuli e bonus per 2 assunti

Nicolò Moriconi, in arte Ultimo, ha appena battuto il record di vendita di biglietti per un concerto, ma non è stato da primato il bilancio della sua Ultimo Entertainment appena approvato e relativo all’anno 2024. Anche lo scorso anno il cantante romano, dopo essere uscito con il nuovo album “Altrove” aveva inanellato un esaurito dietro l’altro con il suo tour negli stadi, che oltre all’Olimpico di Roma dove gioca sempre in casa aveva sbancato anche il Maradona di Napoli, aiutato dal sodalizio canoro con Geolier. Ma non è bastato. Incassati 600 mila euro di meno, ma guadagnati 200 mila euro in più tagliando la spesa. 🔗 Leggi su Open.online

