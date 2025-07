Ultimissime Juve LIVE | i bianconeri lavorano ancora sull’attacco! Sfida aperta con il Bayer Leverkusen per Sterling

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve LIVE – 22 luglio 2025. Sterling Juve, l'ala inglese diventa un'occasione ghiotta da sfruttare in sede di mercato! Il club bianconero lancia la sfida a quel club.

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

#Conceicao alla #Juve: fatta per 32 mln in 4 anni. Per #Sancho offerti 17,3 mln di euro! Le ultimissime di F. Romano, Di Marzio a Sky Sport e PedullĂ con tutti i dettagli ?PedullĂ - Esclusiva: Sancho, la Juve insiste. Proposti 15 milioni di sterline " Vai su Facebook

Juve ultimissime, la diretta: le notizie bianconere di oggi 12 ottobre; Le trattative di mercato della Juventus dell’11 gennaio; Sancho Juve: bianconeri pronti a chiudere l'affare. Ultime.

Juve beffata, affare fatto con la Roma - Niente da fare per la Juventus, non si trasferirà a Torino: inserimento tardivo e bianconeri beffati, l'affare lo fa la Roma ... Come scrive juvelive.it

Il Napoli fa ricca la Juve: Manna vuole chiudere, pronti 30 mln - Manna è calcisticamente innamorata del giocatore della Juventus ed è per questo motivo che sta lavorando, sotto traccia, per portarlo a Napoli. Segnala calciomercato24.com