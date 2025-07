Ultimissime Juve LIVE | arrivano due ufficialità! Gatti rinnova e Mbangula saluta! Tutti i dettagli

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 23 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 22 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 21 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 20 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 19 luglio 2025. Ultimissime Juve LIVE – 23 luglio 2025. Gatti Juve, il difensore centrale prolunga la sua storia d'amore con i bianconeri! È ufficiale il suo rinnovo di contratto: tutti i dettagli!.

Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sulle condizioni dell’attaccante serbo a due giorni dal big match. Ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic recupera per Bologna Juve? Cosa filtra sul serbo. Tutti gli ultimissimi aggiornamenti.

Ultimissime Juve LIVE: finito il campionato di Kalulu, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri, parla Scanavino - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Ultimissime Juve LIVE: Tudor ha parlato in conferenza stampa e ha preannunciato due recuperi per la gara contro la Lazio presenti nei convocati. Le probabili formazioni - di Redazione JuventusNews24 Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera.

Calciomercato 2025, le news di giovedì 3 luglio; LIVE! Juventus: ufficiale Thiago Motta esonerato, Tudor nuovo allenatore.; Kolo Muani è a Torino, Alberto Costa ufficiale: il mercato Juve decolla.