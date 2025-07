UFFICIALE – Hancko salta l’Arabia Saudita! Finisce in Spagna

David Hancko poteva essere tra le opzioni dell’Inter per rinforzare il suo reparto difensivo. Pochi giorni fa il giocatore era praticamente finito in Arabia Saudita, ora cambia la storia. L’ufficialitĂ dalla Spagna. COMUNICATO – L’ Atletico Madrid ha annunciato il suo nuovo acquisto ufficiale: «L’Atletico Madrid e il Feyenoord hanno raggiunto un accordo per il trasferimento di Dávid Hancko al nostro club in attesa della relativa visita medica e della firma del suo nuovo contratto. Il giocatore, nato a Prievidza nel 1997, è un nazionale completo con la Slovacchia. Il difensore alto 1,88 metri ha fatto il suo debutto professionale con l’MĹ K Ĺ˝ilina nel 2016. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - UFFICIALE – Hancko, salta l’Arabia Saudita! Finisce in Spagna

