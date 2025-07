Ue bocciata dagli italiani tre post su quattro sono negativi

Continua a peggiorare, mese dopo mese, il giudizio degli italiani sull‚ÄôEuropa. Almeno quello che emerge dall‚Äôanalisi dei post sui social network, che mettono nel mirino soprattutto il Green deal e le politiche di riarmo ma non risparmiano neanche le politiche agricole, la carbon tax e il bilancio Ue. Al netto del linguaggio e delle abitudini . 🔗 Leggi su Ildifforme.it ¬© Ildifforme.it - Ue bocciata dagli italiani, tre post su quattro sono negativi

In questa notizia si parla di: italiani - post - bocciata - dagli

Conclave, si va verso ‚Äėticket papale‚Äô? Equilibri italiani e stranieri in corsa per il post-Francesco - (Adnkronos) ‚Äď In un clima di transizione e incertezza verso il Conclave che inizia il 7 maggio 2025, sembra prendere corpo l‚Äôipotesi di una coppia strategica Papa-Segretario di Stato per bilanciare sensibilit√† teologiche e aree geografiche della Chiesa universale.

Conclave, si verso va ‚Äėticket papale‚Äô? Equilibri italiani e stranieri in corsa per il post-Francesco - (Adnkronos) ‚Äď In un clima di transizione e incertezza verso il Conclave che inizia il 7 maggio 2025, sembra prendere corpo l'ipotesi di una coppia strategica Papa-Segretario di Stato per bilanciare sensibilit√† teologiche e aree geografiche della Chiesa universale.

Conclave, si va verso ‚Äėticket papale‚Äô? Equilibri italiani e stranieri in corsa per il post-Francesco - ¬† Roma, 6 maggio 2025 ‚Äď In un clima di transizione e incertezza verso il Conclave che inizia il 7 maggio 2025, sembra prendere corpo l‚Äôipotesi di una coppia strategica Papa-Segretario di Stato per bilanciare sensibilit√† teologiche e aree geografiche della Chiesa universale.

Ue bocciata dagli italiani, tre post su quattro sono negativi: l'indagine Socialcom https://telenicosia.it/ue-bocciata-dagli-italiani-tre-post-su-quattro-sono-negativi-lindagine-socialcom/… Vai su X

Capannori, bocciata mozione di Forza Italia sul vigile di quartiere Vai su Facebook

Ue bocciata dagli italiani, tre post su quattro sono negativi: l'indagine Socialcom; Ue bocciata dagli italiani, tre post su quattro sono negativi: l'indagine Socialcom; Ue bocciata dagli italiani, tre post su quattro sono negativi: l’indagine Socialcom.

Ue bocciata dagli italiani, tre post su quattro sono negativi: l'indagine Socialcom - Nel 2025 il malcontento degli italiani nei confronti della Ue peggiora di mese in mese: inizialmente si concentra su green deal e riarmo, poi sempre più su politiche agricole, carbon tax ... Da msn.com

Italia ‚Äúverde‚ÄĚ bocciata dall‚ÄôEuropa, troppo inquinamento in queste regioni - Il Bel Paese arranca su molti goal previsti p ... Lo riporta informazione.it