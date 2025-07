Una delle atlete piĂą titolate al mondo ha fatto tappa in cittĂ : la campionessa olimpica e mondiale del salto con l’asta Katie Moon ha incontrato oggi l’amministrazione comunale di Udine, dopo essersi allenata in questi giorni proprio negli impianti sportivi cittadini in vista della competizione che la vedrĂ impegnata venerdì a Gorizia. A darle il benvenuto al Palaindoor “Ovidio Bernes” – teatro dell’incontro – sono state l’assessora allo sport Chiara Dazzan e l’assessora alle pari opportunitĂ Arianna Facchini. “Per noi è un onore accogliere una delle figure piĂą importanti dell’atletica mondiale – ha dichiarato Dazzan –. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Udine accoglie la campionessa olimpica Katie Moon