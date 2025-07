Ucraina Zelensky spera nei negoziati con Mosca a Istanbul | Russia | Nessun miracolo

Il presidente ucraino firma una legge che limita i poteri anticorruzione: proteste in piazza. Mosca annuncia contro-sanzioni all'Ue. Nei raid russi nel Donetsk è rimasto ucciso anche un bambino di 10 anni. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, Zelensky spera nei negoziati con Mosca a Istanbul | Russia: "Nessun miracolo"

Ucraina: Trump, colloqui con Mosca e Kiev proseguono - Roma, 8 mag. (LaPresse) – “I colloqui con Russia e Ucraina proseguono. Gli Stati Uniti chiedono, idealmente, un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni.

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

Mosca attacca Kiev alla vigilia della sua tregua. “Armare l’Ucraina per arrivare alla pace”: la “teoria del porcospino” di Von der Leyen - Putin aveva proposto una tregua dall’8 al 10 maggio all’ Ucraina, in vista delle celebrazioni degli 80 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, che vedranno il 9 maggio sfilare i militari sulla Piazza Rossa per la Festa della Vittoria sul nazismo.

Durante una conversazione telefonica con Volodymyr Zelenskyy, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha invitato privatamente l'Ucraina a intensificare gli attacchi nel territorio russo. Lo riporta il Financial Times, citando fonti informate. Ha chiesto al pres Vai su Facebook

