Ucraina-Russia a Istanbul il terzo round di colloqui

Le immagini delle delegazioni di Ucraina a Russia a Istanbul in occasione del terzo round di colloqui per un accordo di pace. I negoziati sono durati circa 40 minuti e non hanno portato a progressi per la fine del conflitto, ma Kiev e Mosca hanno deciso uno scambio di 1.200 prigionieri per parte. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina-Russia, a Istanbul il terzo round di colloqui

Ucraina, il report: “Russia attacca sempre più con armi chimiche” - (Adnkronos) – La Russia sta utilizzando contro l'Ucraina una sempre più vasta gamma di armi chimiche.

Ucraina, raid Russia contro Kharkiv. Seul: 600 soldati morti finora per Mosca - (Adnkronos) – La Russia ha lanciato un attacco in diverse ondate, 16 secondo i media ucraini, contro Kharkiv, provocando 45 feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, e danni significativi alle infrastrutture civili, inclusi ambulatori.

Russia-Ucraina, attesa per Putin. Trump: “Pronto a volare a Istanbul”. Zelensky c’è - Vladimir Putin domani sarà a Istanbul per i colloqui diretti Russia-Ucraina da lui proposti, ma che al momento non prevedono la sua presenza? La domanda resta senza risposta a due giorni dall’incontro tra delegazioni russa e ucraina sul Bosforo.

Istanbul:iniziato il terzo round di colloqui tra Russia e Ucraina Le 2 delegazioni sono giunte al Palazzo Çiragan per il terza tornata di negoziati.Questo è quanto si apprende da media ucraini. Il team russo sarebbe giunto prima, seguito subito dopo dalla delega

Guerra Russia-Ucraina: colpito un asilo nido, a Kiev si torna nei rifugi sperando nelle trattative a Istanbul

