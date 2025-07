Ucraina migliaia in piazza contro una controversa legge sulle agenzie anticorruzione

Migliaia di persone si sono riunite martedì a Kiev e in altre città dell’Ucraina per sollecitare il presidente Volodymyr Zelensky a porre il veto a un controverso disegno di legge che minaccia le agenzie anti-corruzione del Paese. È la prima grande manifestazione contro il governo in più di tre anni di guerra. Il Parlamento ucraino ha approvato una legge che rafforzerà il controllo di due principali agenzie anti-corruzione, che secondo i critici potrebbe indebolirne significativamente l’indipendenza e dare alla cerchia del presidente Zelensky una maggiore influenza sulle indagini. Zelensky ha convertito il disegno di legge in legge, secondo il sito web del Parlamento martedì scorso. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Ucraina, migliaia in piazza contro una controversa legge sulle agenzie anticorruzione

In questa notizia si parla di: legge - agenzie - ucraina - migliaia

Un recap “ristretto”, come un espresso, delle notizie di inizio giornata. Tra la legge approvata in Ucraina che smantella le agenzie anticorruzione, le proteste contro Zelensky), la riforma della Giustizia, l'indagine su Matteo Ricci e il piano del governo per le carc Vai su X

QUESTE SERA A KYIV, LVIV, ODESA E DNIPRO SI SONO SVOLTE PROTESTE CONTRO LA LEGGE APPROVATA DALLA RADA CHE BLOCCA L'INDIPENDENZA DEGLI ORGANI ANTICORRUZIONE Il 22 luglio il parlamento ucraino ha votato a favore della Vai su Facebook

Proteste in Ucraina per legge che indebolisce agenzie anticorruzione; Ucraina, migliaia in piazza contro una controversa legge sulle agenzie anticorruzione; Le proteste in piazza Zelensky firma la legge che smantella l’agenzia anticorruzione dell’Ucraina.

Migliaia di persone protestano in Ucraina contro una legge che indebolisce le agenzie anticorruzione - Lunedì, l'agenzia di sicurezza interna ucraina ha arrestato due funzionari di uno degli uffici preposti alla lotta alla corruzione perché sospettati di legami con la Russia. Secondo msn.com

Ucraina, Zelensky firma legge che frena anticorruzione: migliaia protestano in piazza - L'Ucraina in piazza contro la legge con cui il presidente Volodymyr Zelensky elimina l'autonomia delle agenzie anticorruzione. Segnala msn.com