Ucraina la delegazione russa a istanbul per i colloqui con Kiev

Milano, 23 lug. (askanews) - La televisione di stato russa ha diffuso le immagini dell'arrivo della delegazione di Mosca a Istanbul in vista dei colloqui con l'Ucraina. Alla domanda se l'obiettivo principale dei colloqui sia organizzare un incontro diretto tra i presidenti dei due Paesi, il principale negoziatore russo, Vladimir Medinsky, ha affermato di aver sentito parlare di tali colloqui, ma rifiutandosi di entrare nei dettagli. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ucraina, la delegazione russa a istanbul per i colloqui con Kiev

