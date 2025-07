Tunisia al centro della diplomazia USA Saied mostra al consigliere di Trump le immagini di Gaza e invoca decisioni coraggiose per la Palestina

Il panorama politico nordafricano è tornato al centro dell’attenzione diplomatica statunitense con l’arrivo a Tunisi di Massad Boulos, Consigliere Senior del Presidente USA Donald Trump per gli Affari Arabi, Mediorientali e Africani. La sua visita, prima tappa di un tour che includerĂ Marocco, Algeria e Libia, ha rivelato un’agenda complessa, in cui le forti posizioni tunisine sulla questione palestinese si sono intrecciate con gli interessi economici e di stabilitĂ regionale degli Stati Uniti. L’incontro tra Boulos e il Presidente tunisino Kais Saied è stato un momento di grande impatto. La legittimitĂ internazionale crolla giorno dopo giorno. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - Tunisia al centro della diplomazia USA, Saied mostra al consigliere di Trump le immagini di Gaza e invoca "decisioni coraggiose” per la Palestina

In questa notizia si parla di: centro - consigliere - trump - tunisia

La Asl di Pescara replica al consigliere Di Marco (Pd): "Nessun taglio al Centro unico di prenotazione" - In merito alle dichiarazioni del consigliere regionale Antonio Di Marco, secondo cui sarebbero in arrivo presunti tagli del 20% ai servizi del Centro unico di prenotazione (Cup) della Asl di Pescara, l’azienda “smentisce categoricamente tali affermazioni, prive di ogni fondamento”.

Donald Trump si attribuisce una modifica nella ricetta della Coca Cola che d'ora in poi - almeno negli Stati Uniti - sarà prodotta utilizzando solo vero zucchero di canna. «Ho parlato con la Coca Cola per l'utilizzo di VERO zucchero di canna nella Coca Cola ne Vai su Facebook

Tunisia al centro della diplomazia USA, Saied mostra al consigliere di Trump le immagini di Gaza e invoca decisioni coraggiose per la Palestina; Migranti in Albania, Elon Musk contro i giudici italiani: Se ne devono andare, Salvini: Ha ragione.

Piano Trump: in Tunisia migliaia manifestano contro - Piano Trump: in Tunisia migliaia manifestano contro, Raduno indetto dal potente sindacato Ugtt, , Tunisia, Ansa (ANSA) Collegamenti ad aree di contenuto della pagina. Scrive ansa.it

Ex consigliere Trump condannato per oltraggio al Congresso - L'ex consigliere di Donald Trump, Peter Navarro, è stato condannato per oltraggio al Congresso per non aver rispettato un mandato di comparizione del Commissione speciale della Camera americana ... Come scrive ansa.it