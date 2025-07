Tumori Rna circolari marcatori per forme aggressive di leucemia linfatica cronica

Tumori, Rna circolari marcatori per forme aggressive di leucemia linfatica cronica - (Adnkronos) – Un team internazionale di ricercatori ha compiuto un passo importante nella comprensione della leucemia linfatica cronica (Cll), una delle forme più diffuse di tumore del sangue.

Un passo avanti nella comprensione della leucemia linfatica cronica una delle forme più diffuse di tumore del sangue: lo ha compiuto un team internazionale di ricercatori, coordinato dall'Università di Padova, identificando due Rna circolari – circCORO1C e ci

