"Se l' Unione europea aprirĂ i suoi mercati ai prodotti Usa, abbasseremo i dazi ". Lo ha detto Donald Trump ad un evento a Washington dopo aver annunciato l' accordo commerciale con il Giappone.

Trump annuncia accordo con UK, "aprirĂ mercati a prodotti agricoli Usa" - Washington, 8 mag. (askanews) - Dallo Studio Ovale, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump annuncia l'accordo commerciale con il Regno Unito aprirĂ i mercati ai prodotti agricoli statunitensi.

Presidenza Trump: 70 giorni di turbolenze sui mercati con perdite record - Nei primi cento giorni di presidenza Trump ci sono stati 70 giorni di scambi a singhiozzo sui mercati finanziari e 32 giorni di perdite, con oltre 6.

Trump usa la guerra commerciale per far entrare Starlink nei mercati esteri - Il Washington Post ha ottenuto documenti interni del Dipartimento di Stato che rivelano come l’amministrazione Trump stia spingendo governi stranieri, spesso sotto la minaccia di pesanti dazi, ad approvare l’ingresso del servizio internet satellitare di Elon Musk.

Trump: 'Se l'Ue ci apre i mercati abbasseremo i dazi' - Le tariffe americane sull'acciaio resterebbero fuori dallo schema dell'intesa al 15%, con la conferma al 50%. Da ansa.it

Trump: "Se l'Ue aprirà i suoi mercati ai prodotti Usa, abbasseremo i dazi" | Si va verso un accordo al 15% - Il braccio di ferro commerciale tra Usa e Ue potrebbe tradursi in un accordo di dazi al 15% sulle importazioni europee. msn.com scrive