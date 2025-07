Trump il Wsj | Era nei file di Epstein Ghislaine Maxwell convocata a deporre

(Adnkronos) – Il Wall Street Journal insiste sul rapporto tra Donald Trump e Jeffrey Epstein, il finanziere morto suicida in carcere dove era detenuto per abusi sessuali e traffico internazionale di minori. Secondo quanto rivelato dal giornale americano in una nuova esclusiva, la Procuratrice generale Pam Bondi e il suo vice informarono il presidente a . Nessun post correlato.

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump - Donald Trump ha chiesto la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il caso del finanziere Jeffrey Epstein, che imbarazza il presidente da diversi giorni, dopo un’inchiesta del Wall Street journal.

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein - Come spiegato in un precedente articolo, sono numerosi i contenuti considerati “scottanti” utilizzati per sostenere una presunta complicità di Donald Trump nei crimini commessi da Jeffrey Epstein.

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

Chi è Ghislaine Maxwell, complice di Epstein che potrebbe compromettere Trump https://tg.la7.it/esteri/ghislaine-maxwell-complice-epstein-trump-23-07-2025-241533… Vai su X

“Il presidente Trump ha ceduto alla pressione esterna e ha ordinato al Dipartimento della Giustizia di contattare gli avvocati di Ghislaine Maxwell per... Vai su Facebook

Trump era nei file di Epstein, la nuova 'rivelazione' sul presidente Usa; Caso Epstein, la Camera Usa convoca Ghislaine Maxwell a deporre in agosto; Wall Street Journal: «Il dipartimento di Giustizia ha avvertito Trump che era nei file di Epstein». Ghislaine Maxwell convocata alla Camera ad agosto.

Trump avvertito di essere nei file su Epstein, il Wsj: informato dal Dipartimento di Giustizia. La Camera convoca Ghislaine Maxwell - Nonostante i tentativi della Casa Bianca di smontare da giorni il caso dei rapporti tra Donald Trump e Jeffrey Epstein, la vicenda continua a ingigantirsi e ... Segnala msn.com

"Trump avvisato che era nei file di Epstein" - Intanto la Commissione di Vigilanza della Camera ha convocato l'ex fidanzata e complice di Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, per una deposizione ... Si legge su msn.com