Trump firma un maxi accordo col Giappone | giù i dazi su gli investimenti L’America incassa 550 miliardi l’Ue attende il suo turno

Donald Trump l'ha fatto di nuovo. Il presidente degli Stati Uniti ha chiuso un accordo commerciale con il Giappone che – al netto dei dettagli ancora da approfondire – rappresenta il colpo più consistente della sua stagione tariffaria. Risultato: dazi sulle auto giapponesi ridotti dal 27,5% al 15%, nuovi balzelli su altri beni nipponici (previsti per il primo agosto) congelati. In cambio, Tokyo si impegna in un pacchetto da 550 miliardi di dollari in prestiti, investimenti e garanzie dirette all'economia statunitense. Trump si accorda col Giappone: "Non si è mai visto nulla di simile". «Ho appena firmato il più grande accordo commerciale della storia con il Giappone.

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

