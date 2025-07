Trump avvertito di essere nei file su Epstein il Wsj | informato dal Dipartimento di Giustizia La Camera convoca Ghislaine Maxwell

Nonostante i tentativi della Casa Bianca di smontare da giorni il caso dei rapporti tra Donald Trump e Jeffrey Epstein, la vicenda continua a ingigantirsi e a creare spaccature all'interno del. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Trump avvertito di essere nei file su Epstein, il Wsj: informato dal Dipartimento di Giustizia. La Camera convoca Ghislaine Maxwell

Negli Stati Uniti il caso Epstein imbarazza Donald Trump - Donald Trump ha chiesto la revoca del segreto professionale per i documenti che riguardano il caso del finanziere Jeffrey Epstein, che imbarazza il presidente da diversi giorni, dopo un’inchiesta del Wall Street journal.

La falsa foto di Donald e Ivanka Trump insieme a Epstein - Come spiegato in un precedente articolo, sono numerosi i contenuti considerati “scottanti” utilizzati per sostenere una presunta complicità di Donald Trump nei crimini commessi da Jeffrey Epstein.

Trump al Wsj, non ho scritto lettera a Epstein, è un fake - In un'intervista rilasciata al Wall Street Journal, Donald Trump ha negato di aver scritto la lettera o disegnato l' immagine oscena che compare nell'album per il 50/o compleanno di Jeffrey Epstein.

La Cnn ha diffuso una serie di foto esclusive che svelano nuovi dettagli sulle relazioni di Donald Trump con il defunto finanziere pedofilo Jeffrey Epstein. Secondo quanto riportato dalla testata americana, Epstein avrebbe partecipato al matrimonio di Donald T Vai su Facebook

