Trump annuncia accordo con il Giappone dazi al 15% su export

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Donald Trump ha annunciato un accordo commerciale con il Giappone, che investirĂ 550 miliardi di dollari negli Stati Uniti e pagherĂ dazi al 15% sull’export verso gli Usa. “E’ l’accordo forse piĂą importante mai fatto – afferma Trump sul suo social Truth -. CreerĂ migliaia di posti di lavoro”. Ancora in trattativa Ue, Canada e Messico, mentre si avvicina la scadenza dell’1 agosto. – foto Ipa agency – (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: trump - accordo - giappone - dazi

“Houthi arresi? In realtà per Trump quell’operazione militare costava troppo, così ha scaricato Israele e trovato l’accordo” - Roma, 13 maggio 2025 - La campagna militare Usa contro gli Houthi è terminata perché alla fine, come ha detto il presidente Donald Trump, i ribelli yemeniti si sono arresi (o almeno hanno dichiarato di non prendere più di mira navi Usa e carghi internazionali)? Forse, ma il New York Times ha fatto due conti in tasca all'amministrazione Trump e, su suggerimento di ex e attuali funzionari voluti restare anonimi, ha scoperto che in realtà lo stop è arrivato per i costi sempre più elevati dell'operazione militare.

Dazi, Trump pronto ad accordo commerciale con il Regno Unito - Il presidente americano Donald Trump  dovrebbe annunciare che gli Stati Uniti raggiungeranno un accordo commerciale con la Gran Bretagna.

Dazi, accordo Usa-Cina: sospesi per 90 giorni. Trump: "Verso reset totale" - Washington e Pechino sospenderanno l'applicazione dei dazi al 24% per tre mesi. I negoziati potranno svolgersi in Cina, negli Stati Uniti o in un paese terzo concordato da entrambe le parti

Trump:”Intesa con il Giappone, non 25 ma dazi al 15%. Accordo enorme con Tokyo”. Investimenti per 550mld. Ancora in trattativa Ue,Canada e Messico,mentre si avvicina la scadenza del 1 agosto.Per l'UE negoziati ancora in salita. Fonti UE: "Improbabile un Vai su X

https://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/nordamerica/2025/07/23/trump-accordo-con-il-giappone-paghera-dazi-al-15_ded72950-e962-45a8-9bd4-fe6c65f31d4a.html Vai su Facebook

Trump annuncia un accordo con il Giappone, pagherà dazi al 15%; Trump annuncia l’intesa commerciale tra Stati Uniti e Giappone: dazi al 15%; Dazi, accordo Stati Uniti-Giappone: tariffe al 15% e Tokyo investirà 550 miliardi negli Usa.

Trump annuncia un accordo con il Giappone, pagherà dazi al 15% - Borsa: a Tokyo impennata del 3% dopo l'accordo che non include la spesa per la difesa. Secondo ansa.it

Dazi, Trump annuncia l'accordo con il Giappone: tariffe al 15%. Il tycoon: «Forse è il patto più importante mai fatto» - Con un post sul suo social Truth, Donald Trump ha annunciato l'intesa commerciale con ... Si legge su msn.com