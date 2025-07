Truffe agli anziani tra Napoli Benevento e Avellino | tre arresti

Tre uomini di 32, 38 e 26 anni sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea, con l’accusa di associazione per delinquere finalizzata a truffe ai danni di anziani. Il metodo del falso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano - Accertati almeno 23 colpi in diverse regioni d'Italia tra Piemonte, Veneto, Liguria, Lazio, Puglia e Calabria L'articolo Sgominata gang delle truffe degli anziani: arresti a Napoli, Aversa, Caivano e Grumo Nevano sembra essere il primo su Teleclubitalia.

Truffe ad anziani, droga e pericolosità sociale: sei fogli di via obbligatori e 5 avvisi orali dal questore - Sei fogli di via obbligatori e cinque avvisi orali. Sono stati adottati dal questore di Messina Annino Gargano nell’ambito delle prerogative attribuitegli quale Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, in seguito ad istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine della Questura.

Truffe del falso carabiniere: sgominata la banda che derubava gli anziani nel Vco - Sgominata la banda che, dalla Campania, truffava gli anziani del Vco con la tecnica del falso carabiniere.

A Napoli la centrale delle truffe agli anziani, tre arresti a Ponticelli. Tutto partiva con una telefonata: «Mamma, ho fatto un guaio»; Truffe agli anziani, banda sgominata a Napoli; Truffe agli anziani tra Napoli, Benevento e Avellino: tre arresti.

Truffe agli anziani in tre province, banda sgominata a Napoli - Sono accusati di avere messo a segno ben 36 truffe ai danni di altrettanti anziani, tra le provincie di Napoli, Benevento ed Avellino, i tre uomini di 32, 38 e 26 anni, a cui i Carabinieri della Compa ... Si legge su ansa.it

Napoli, truffa agli anziani con la tecnica del finto familiare: tre arresti - Per delega del Procuratore della Repubblica si comunica che i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza ... Secondo msn.com