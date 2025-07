Truffe agli anziani in tutta la Campania la base a Ponticelli | tre napoletani arrestati

Tre napoletani arrestati a Ponticelli, compivano truffe agli anziani in tutta la regione: almeno 36 i colpi accertati, bottino di oltre 100mila euro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: truffe - agli - anziani - tutta

Scacco alla banda dedita alle truffe agli anziani: ecco come agivano - Scacco alla banda dedita alle truffe agli anziani. Sei persone sono state raggiunte da misure cautelari emesse dal gip del tribunale di Verbania al termine di indagini dei carabinieri del comando provinciale: due di loro si trovano in carcere, due agli arresti domiciliari e due sono sottoposte.

I Carabinieri incontrano gli anziani presso agli “Orti Sul Secchia” per parlare di truffe e furti - Martedì pomeriggio, presso l’Associazione “Orti Sul Secchia” in via dei Moli a Sassuolo, il Comandante della locale Stazione Carabinieri, Maresciallo Maggiore Giuseppe Renna, ha incontrato circa 90 anziani sassolesi, per fornire alcuni consigli pratici ed utili per prevenire truffe, raggiri e.

Sociale, Tiso (Accademia IC): “Truffe agli anziani fenomeno preoccupante da estirpare” - Carmela Tiso (Accademia Iniziativa Comune e Bandiera Bianca): “Le truffe agli anziani sono un’emergenza sociale.

Truffe agli anziani, lo spot della polizia per mettere in guardia Vai su Facebook

Truffe agli anziani, la piaga. Impennata tra gli over 65. Da gennaio 44 raggiri; A Napoli la centrale delle truffe agli anziani, tre arresti a Ponticelli. Tutto partiva con una telefonata: «Mamma, ho fatto un guaio»; Truffe agli anziani in tutta la Campania, la base a Ponticelli: tre napoletani arrestati.

Polizia di Stato al fianco degli anziani contro le truffe: al via la nuova campagna - La Polizia di Stato lancia una campagna contro le truffe agli anziani con spot TV e social, con la partecipazione di Myrta Merlino. Lo riporta pugliapress.org

La Polizia di Stato al fianco degli anziani contro le truffe - La Polizia di Stato scende in campo accanto agli anziani per dire basta alle truffe. Riporta msn.com