Troye Sivan porta il suo brand di profumi negli Stati Uniti con Nordstrom

Troye Sivan, artista dal talento multiforme e icona di stile globale, si ritaglia ora uno spazio solido nel mondo della profumeria con il suo marchio Tsu Lange Yor. Nato in collaborazione con il fratello Steele Mellet, il brand ha appena compiuto un passo decisivo nel proprio percorso internazionale: l'ingresso ufficiale nel mercato statunitense grazie a una partnership con Nordstrom, uno dei più rilevanti retailer del settore beauty. Troye Sivan porta in profumeria il suo brand Tsu Lange Yor: fragranze intime, ricordi personali e una nuova visione della bellezza. Il debutto statunitense non è solo una questione di visibilità , ma anche di tempismo.

EXCLUSIVE: Troye Sivan's Fragrance Brand to Launch at Nordstrom - Tsu Lange Yor, the brand founded by Troye Sivan and his brother, Steele Mellet, has inked its first retail deal, with Nordstrom Inc. Secondo msn.com

Troye Sivan ha fondato un brand di profumi molto sexy - Esquire - Numeri già familiari a Troye Sivan, giovane stella del pop con un social audience complessivo che supera i 20 milioni, ventidue miliardi di streams e dieci milioni di album venduti in tutto il mondo. Da esquire.com