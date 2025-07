Trovato il cadavere sepolto in una buca a Quarrata | sarebbe di un 70enne scomparso a giugno

QUARRATA – Un altro giallo dopo il caso del serial killer delle prostitute in Valdinievole. Nel tardo pomeriggio di ieri (22 luglio), un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato in via Branaccia nella zona della Ferruccia, frazione al confine tra Agliana e Quarrata. Gli accertamenti condotti dai carabinieri, su incarico dellla pm Chiara Contesini, hanno fatto emergere chiari indizi di omicidio. L’ipotesi investigativa parte dalla vittima: molto probabilmente si tratta di Salvatore Blandino, 70 anni, vedovo residente a Quarrata, scomparso dalla fine di giugno. Nella casa dell’uomo, accuratamente setacciata, sono state rinvenute tracce di un possibile atto violento. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

