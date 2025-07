Trovato con un coltello 14enne denunciato dai carabinieri

Tempo di lettura: < 1 minuto I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, mentre percorrevano via Marechiaro, hanno notato due ragazzini che si muovevano in modo sospetto tra degli scooter in sosta. Uno dei due, alla vista dei militari, ha gettato un coltellino a scatto e ha provato a fuggire. I militari sono riusciti a bloccarlo mentre l’altro ragazzo è scappato in sella a uno scooter. Nelle tasche del ragazzo – ha 14 anni – una morsettiera staccata da uno scooter la cui proprietaria poco prima ne aveva denunciato il tentato furto. L’arma è stata sequestrata mentre lo scooter è stato trovato poco distante ed è risultato rubato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Trovato con un coltello, 14enne denunciato dai carabinieri

In questa notizia si parla di: carabinieri - trovato - coltello - 14enne

Trovato morto nella doccia a 11 anni, carabinieri sul posto: disposta l’autopsia - Una tragedia ha sconvolto la tranquillità di una comunità del salernitano, gettandola in un dolore sordo e incredulo.

Trovato cadavere di giovane sull'argine del Po a Zinasco: indagini dei carabinieri - Il cadavere di un giovane è stato trovato alcune ore fa sull' argine del Po nel Comune di Zinasco, in provincia di Pavia: i carabinieri indagano con più ipotesi e non escludono che si tratti di un omicidio.

Cos’è il martello di Garlasco, perché i carabinieri lo hanno cercato a Tromello e perché è così importante averlo trovato - Il martello che le autorità hanno rinvenuto dopo aver dragato un canale a Tromello, a circa cinque chilometri da Garlasco, non è un attrezzo da lavoro qualsiasi.

Lite in strada con machete, 19enne denunciato. I carabinieri sono intervenuti a seguito di una segnalazione ma sul posto non hanno trovato l'arma. A smascherare il giovane è stato il ritrovamento di un fodero compatibile e la visione dei filmati di sorveglianza. Vai su Facebook

Trovato con mannaia e tre coltelli: denunciato; Controlli carabinieri, 48enne con coltello e lama da 20 cm; Degrado a Gorarella, i carabinieri trovano un minorenne armato: aveva un coltello con lama di 14 centimetri.

Scooter rubato e coltello in tasca: fermato 14enne - NAPOLI – I Carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, mentre percorrevano via Marechiaro, hanno notato due ragazzini che si muovevano in modo sospetto tra degli scooter in sosta. Segnala cronacaflegrea.it

Girava con coltello in tasca, denunciato 14enne - RaiNews - Girava con coltello in tasca, denunciato 14enne Il minore fermato in Piazza Dante a Napoli dai carabinieri durante i controlli sulla movida nelle zone del centro cittadino 03/05/2025 ... rainews.it scrive