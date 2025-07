Trash Nite giovedì 24 luglio al Castello di San Giusto Special guest CORONA e le hit anni 90

Ideata nel 2010, la Trash Nite è il più amato e popolare live show che anima le notti triestine conquistando e coinvolgendo il pubblico con eventi musicali memorabili. Nata all’Ausonia, si è espansa nel tempo sotto la guida di Anubi Produzioni, esaurendo i biglietti più volte al Molo IV e al Magazzino 27 di Trieste e variando i format: dalla serata 8090 alla Trash of The Pops 2000-2009, dal “tutto italiano” al rock, sino ad arrivare alla serata evento dello scorso anno al Castello di San Giusto con Cristina D’Avena. A grande richiesta, la Trash Nite torna al Castello di San Giusto con una serata evento in programma giovedì 24 luglio (apertura porte ore 20:00, inizio concerto ore 21:00) con CORONA, icona della dance mondiale negli anni ’90, voce di brani leggendari che continuano a far ballare il pubblico in tutto il pianeta: da “The Rhythm of the Night” a “Baby Baby”, passando per “Try Me Out” e “I Don’t Wanna Be a Star”. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Trash Nite giovedì 24 luglio al Castello di San Giusto. Special guest CORONA e le hit anni 90

La Trash Nite torna al Castello di San Giusto con una serata evento giovedì 24 luglio con CORONA, icona della dance mondiale negli anni '90.