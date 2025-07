Tragico incidente a Caivano | centauro 45enne perde la vita

CAIVANO, 23 LUGLIO 2025 – Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un uomo di 45 anni questa mattina lungo la statale Sannitica, nel territorio di Caivano. Secondo una prima ricostruzione, il centauro si trovava in sella alla sua moto quando è stato travolto da un'auto proveniente dalla direzione opposta, guidata da un operaio di 49 anni. L'impatto sarebbe avvenuto mentre l'automobilista stava effettuando una svolta in direzione della zona industriale Asi. Il motociclista, probabilmente colto di sorpresa, non avrebbe avuto il tempo di evitare lo scontro. Purtroppo, l'impatto si è rivelato fatale.

In questa notizia si parla di: tragico - incidente - caivano - centauro

