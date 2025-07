Tragedia nella galleria dell' A1 | venerdì l' ultimo saluto alla famiglia di Gravellona

Saranno celebrati venerdì 25 luglio a Gravellona Toce i funerali delle cinque vittime che hanno perso la vita nel tragico incidente avvenuto il 15 luglio nella galleria della A1, nel tratto tra Firenzuola e Badia, in direzione Bologna. Nel terribile schianto è stata distrutta una intera. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: galleria - venerdì - gravellona - tragedia

Galleria di Croce di Casale, da venerdì torna il doppio senso - Una buona notizia per la viabilità dell’entroterra. Stanno terminando i lavori all’interno della galleria di Croce di Casale, che da mesi ha causato tantissimi disagi per chi viaggia verso Comunanza o, in senso opposto, dai Sibillini ad Ascoli.

Venerdì Piacentini, la Galleria Ricci Oddi aperta fino a mezzanotte - In occasione dei Venerdì Piacentini del 27 giugno, la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi sarà  aperta con orario continuato dalle ore 9,30 alle 24 (ultimo ingresso ore 23,30).

Tragedia nella galleria dell'A1, le tre vittime sono di Gravellona Toce https://ift.tt/bWMvOEi https://ift.tt/jOFUL3Q Vai su X

Abitavano a #GravellonaToce le tre vittime del tragico #incidente stradale avvenuto ieri sull'#A1 in #Toscana. Leggi qui l'articolo https://www.prealpina.it/pages/tragedia-sulla-a1-tre-morti-di-gravellona-toce-385278.html Vai su Facebook

Venerdì 25 a Gravellona Toce l’ultimo saluto alla famiglia distrutta sulla A1; Schianto galleria A1, è morta anche unica sopravvissuta: salgono a 5 le vittime; Tragedia nella galleria dell'A1, donati anche gli organi di Silvana Visconti.